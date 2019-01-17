В России Отравление Сергея Скрипаля

Глава СВР обвинил Лондон в уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Инцидент в Солсбери является грязной провокацией со стороны властей Великобритании, Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей", заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Это, конечно, очень грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали это с первых дней и продолжают", -сказал Нарышкин "Интерфаксу", отвечая на просьбу прокомментировать согласование ЕС санкций за инцидент в Солсбери.

"Я уже не говорю о том, а где наши граждане? Где Юлия Скрипаль и ее отец? Почему они их скрывают?"- добавил глава СВР.

Санкции против Петрова и Боширова

Ранее корреспондент "Радио свободная Европа/Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дал в среду "зеленый свет" предложению о введении санкций против четырех человек, которых называет сотрудниками ГРУ. Среди них - подозреваемые в попытке отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов.

Как ожидается, эти ограничительные меры будут одобрены на саммите глав МИД стран ЕС в понедельник. Это будет первый случай, когда ЕС принимает такие меры в рамках нового режима санкций в отношении тех, кто, по мнению Евросоюза, несет ответственность за производство и применение химоружия.

Отравление в Солсбери

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также страны-союзники Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери 9 апреля, ее отец был выписан 18 мая. Их местонахождение засекречено Великобританией. По данным источников The Daily Telegraph, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, проживают на юге страны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

Подозреваемые

5 сентября Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "новичок". В их отношении выданы национальный и международный ордера на арест. Следы "новичка" полиция обнаружила в гостиничном номере, где они останавливались.

Сами Петров и Боширов в интервью РТ эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в марте с туристическими целями.

СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Уже под этими именами 19 декабря они были внесены Минфином США в санкционный список по закону CAATSA как сотрудники ГРУ. Минфин США назвал этих двух россиян ответственными за покушение на убийство Скрипалей.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, Сергей Нарышкин

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