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МЧС Иркутской области пожаловалось на блогеров и их дроны

Владельцам беспилотников рекомендовали не использовать их в зоне паводка

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники блогеров и СМИ, которые совершают полеты над зоной паводка в Иркутской области, мешают работать авиации МЧС, заявил начальник регионального управления ведомства Валентин Нелюбов.

По его словам, об опасном сближении с дронами уже не раз сообщали пилоты вертолетов, которые эвакуируют жителей подтопленных территорий, перевозят специалистов различных ведомств, доставляют гуманитарную помощь.

"И дроны, а мы только в Тулуне насчитали порядка десяти беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, представляют серьезную опасность для авиации", - объяснил чиновник.

Он "настоятельно рекомендовал" владельцам беспилотников перестать их применять в зоне чрезвычайной ситуации.

В зоне подтопления постоянно работает авиационная группировка, в которой семь вертолетов МЧС, Министерства обороны, Иркутского областного центра медицины катастроф.

Наводнение в Иркутской области началось с 25 июня после нескольких дней проливных дождей. Вода подтопила 98 населенных пунктов. Погибли 20 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести. Госпитализация потребовалась 313 пострадавшим.

3 июля президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительной оценке администрации региона, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область МЧС СМИ

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