МЧС Иркутской области пожаловалось на блогеров и их дроны

Владельцам беспилотников рекомендовали не использовать их в зоне паводка

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники блогеров и СМИ, которые совершают полеты над зоной паводка в Иркутской области, мешают работать авиации МЧС, заявил начальник регионального управления ведомства Валентин Нелюбов.

По его словам, об опасном сближении с дронами уже не раз сообщали пилоты вертолетов, которые эвакуируют жителей подтопленных территорий, перевозят специалистов различных ведомств, доставляют гуманитарную помощь.

"И дроны, а мы только в Тулуне насчитали порядка десяти беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, представляют серьезную опасность для авиации", - объяснил чиновник.

Он "настоятельно рекомендовал" владельцам беспилотников перестать их применять в зоне чрезвычайной ситуации.

В зоне подтопления постоянно работает авиационная группировка, в которой семь вертолетов МЧС, Министерства обороны, Иркутского областного центра медицины катастроф.

Наводнение в Иркутской области началось с 25 июня после нескольких дней проливных дождей. Вода подтопила 98 населенных пунктов. Погибли 20 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести. Госпитализация потребовалась 313 пострадавшим.

3 июля президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительной оценке администрации региона, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.