Что произошло за день: четверг, 18 июля

Аварийная ситуация на АЭС в Тверской области, нападение на студию аниме в Японии и слежка за американцами через "старящее" приложение FaceApp

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков. Причиной аварийной ситуации стало короткое замыкание в одном из трансформаторов. Власти Тверской области заявили, что авария на АЭС не нарушила энергоснабжение в регионе. АЭС готовится к подключению энергоблоков и возвращению к полноценной работе.

- Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик. В ведомстве обнаружили, что в поисковой выдаче по-прежнему остается более трети запрещенных ссылок. Ранее Google штрафовали на 500 тысяч рублей по той же причине.

- Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp. Демократ Чак Шумер опасается, что приложение, которое с помощью нейросетей "состаривает" человека на фотографии, получив доступ к персональным данным пользователя, поставит под угрозу нацбезопасность США.

- Иранские военные задержали за контрабанду нефти иностранный танкер. Сначала сообщалось, танкер доставлял нефть от иранских контрабандистов иностранным покупателям. Впоследствии выяснилось, что это было исчезнувшее в воскресенье судно ОАЭ.

- В японском Киото подожгли студию аниме. В офисе Kyoto Animation погибли 33 человека. Очевидцы рассказывают, что в здание вошел мужчина, который разлил некое горючее вещество, закричал "Умрите" и поджег его. Он задержан. Компания ранее получала письма с угрозами.

- Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн рублей. Помощник скульптора подтвердил, что получил документы, но суть иска комментировать не стал.

- На Кипре арестованы 12 израильтян за изнасилование туристки. Пострадавшая - 19-летняя британка, некоторым из нападавших всего 16 лет. Все произошло в отеле курортного города на юго-восточном побережье Кипра.