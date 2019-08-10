Что произошло за день: суббота, 10 августа

Согласованная и несогласованная акция в Москве, самоубийство миллиардера и Мамаев и Кокорин

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошел согласованный митинг оппозиции на проспекте Сахарова. По данным полиции, на него вышло около 20 тысяч человек. По данным "Белого счетчика", который ведет свой подсчет, пришли 47,2 тыс. участников. Акция прошла без происшествий. Полиция не мешала выступлению музыкантов Face, IC3PEAK и "Кровосток", хотя столичные власти не дали согласия на концерты. Еще до начала мероприятия организаторы сообщили полиции, что Любовь Соболь и некоторые другие участники митинга собираются организовать провокации. Соболь была задержана, по какой статье - не уточнялось.

- Часть участников акции в Москве попыталась устроить несанкционированный митинг. Покинув проспект Сахарова, люди отправились в район Китай-города, где попытались перекрыть Лубянский проезд, а ОМОН временно перекрыл движение по улице Маросейке. За различные правонарушения задержаны 136 человек.

- В "Росатоме" объяснили взрыв на полигоне в Архангельской области стечением обстоятельств. В корпорации рассказали, что ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе, в результате него погибли 5 специалистов компании и двое представителей Минобороны. На данный момент радиационная обстановка в Северодвинске в норме.

- Россия с 10 августа запретила ввоз плодовых культур из Китая. В Россельхознадзор объяснили ограничения на ввоз косточковых и семечковых культур продолжающимися случаями поставок продукции, зараженной опасными, карантинными для России объектами.

- Фигурант секс-скандала миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в США. Фигурант дела о принуждении малолетних к проституции общался с нынешним президентом США Дональдом Трампом, экс-лидером Биллом Клинтоном и сыном Елизаветы II принцем Эндрю.

- Команда колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла профессиональный футбольный клуб. Осужденные победили региональный ФК "Салют" со счетом 4:2. Павел Мамаев забил три гола, Александр Кокорин - ни одного.