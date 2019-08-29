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Что произошло за день: четверг, 29 августа

Подготовка украинских осужденных к обмену, школьные линейки в Москве и 4-часовой рабочий день Джека Ма

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Двоих известных украинских осужденных перевезли в Москву для будущего обмена. По данным источников, из колоний в столичные СИЗО доставлены осужденный за терроризм Олег Сенцов и осужденный за шпионаж Роман Сущенко.

- Основатель Alibaba заявил о возможности перехода на 12-часовую рабочую неделю. По мнению Джека Ма, искусственный интеллект позволит людям в будущем работать три дня в неделю по четыре часа в день. Но он уверен, что работы из-за роботов люди не лишатся.

- На Украине появился новый премьер. На этот пост новый созыв Рады утвердил 35-летнего юриста и чиновника Алексея Гончарука. Спикером парламента будет председатель президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Пост министра иностранных дел занял глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

- Власти Москвы рекомендовали провести школьные линейки 1 сентября в парках. В столичных школах подтвердили, что получили такие рекомендации, но не все намерены им следовать.

- Определились соперники "Зенита" и "Локомотива" в Лиге чемпионов. Петербуржцы на групповом этапе сыграют с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом". Железнодорожники - с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".

- Дизайн нового скафандра поставил под угрозу "гагаринскую традицию" на Байконуре. В компании-разработчике НПП "Звезда" признались, что в многоразовом скафандре "Сокол-М" нет ширинки, а значит мочиться на колесо автобуса, который на Байконуре везет космонавтов к кораблю, не получится.

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