Что произошло за день: вторник, 3 декабря

Повышение цен на проезд в московском транспорте, блокировка Shutterstock и фальшивые пограничные столбы под Выборгом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы вырастет с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит три процента, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%. Также в столице повысят и тарифы на ЖКУ: их проиндексируют в среднем на 3,7%.

- Российский бизнесмен арестован в США по обвинению в нарушении режима санкций. Владельцу "КС Инжиниринг" Олегу Никитину грозит до 20 лет тюремного заключения и $1 млн штрафа.

- Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших фотобанков Shutterstock. В ведомстве объяснили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, так как страницы содержат изображения, оскорбляющие госсимволы РФ, а также информацию о способах самоубийства.

- Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево". Его защита считает, что пилота делают крайним. Между тем ущерб "Аэрофлота" от майского крушения самолета оценили в 1,5 млрд рублей.

- Следствие не нашло аффекта в действиях сестер Хачатурян. В СК убеждены, что двое из сестер в момент убийства отца осознавали свои действия. В отношении младшей сестры дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

- Московские школьники стали третьими в мире по читательской грамотности. Как следует из международного исследования качества школьного образования PISA, по математической грамотности столичные ученики на пятом месте. Комментировавшие результаты эксперты отмечают снижение интереса московских подростков к учебе.

- Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2020 год. Банк традиционно предлагает свою версию маловероятных событий, которые могут существенно изменить картину мира. На этот раз среди них приход демократов к власти в США и создание новой резервной валюты азиатскими странами.

- Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии. Выходец из одной из стран СНГ получил 10 тыс. евро за то, чтобы провести четырех мигрантов в Финляндию, но реальной границы им так и не показал. Приезжие депортированы, их проводнику грозит уголовное дело.