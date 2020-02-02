Самолеты для эвакуации россиян из Китая прибыли на аэродром в Восточном военном округе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пять военных самолетов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая из-за коронавируса, прибыли на аэродром в Восточном военном округе, сообщили в Минобороны РФ.

Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакса" в воскресенье.

В Минобороны заявили, что на каждом самолете находятся военные медики и специалисты ведомства в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

В ведомстве сказали, что накануне по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, президента РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации россиян из Китая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в субботу, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из КНР самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля.