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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

Самолеты для эвакуации россиян из Китая прибыли на аэродром в Восточном военном округе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пять военных самолетов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая из-за коронавируса, прибыли на аэродром в Восточном военном округе, сообщили в Минобороны РФ.

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Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакса" в воскресенье.

В Минобороны заявили, что на каждом самолете находятся военные медики и специалисты ведомства в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

В ведомстве сказали, что накануне по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, президента РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации россиян из Китая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в субботу, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из КНР самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило свыше 14 тыс. человек, более 300 человек умерли.

На 1 февраля подтверждено 126 случаев завоза коронавируса в 22 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 02 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Минобороны ВКС

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