Самолеты для эвакуации россиян из Китая прибыли на аэродром в Восточном военном округе
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пять военных самолетов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая из-за коронавируса, прибыли на аэродром в Восточном военном округе, сообщили в Минобороны РФ.
Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакса" в воскресенье.
В Минобороны заявили, что на каждом самолете находятся военные медики и специалисты ведомства в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
В ведомстве сказали, что накануне по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, президента РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации россиян из Китая.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в субботу, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из КНР самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило свыше 14 тыс. человек, более 300 человек умерли.
На 1 февраля подтверждено 126 случаев завоза коронавируса в 22 странах, включая Россию.