Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Вывезенные из КНДР во Владивосток иностранные дипломаты и новые ракетные пуски на Корейском полуострове

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во Владивосток прибыл первый за время карантина в КНДР борт с иностранцами, в том числе с дипломатами. По решению северокорейских властей они были вынуждены провести месяц на карантине, срок которого истек 2 марта.

- Почти 110 тысяч человек в мире заразились коронавирусом. Продолжает расти число случаев COVID-19 за пределами Китая. В Италии и Южной Корее выявлено уже по 7,3 тыс. больных, во Франции более тысячи, в США - свыше 500. В КНР за сутки выявлено 40 новых заболевших, причем четверо из них въехали в страну из-за рубежа.

- КНДР провела второй в этом году пуск ракет. Три ракеты были выпущены в сторону Японского моря из района города Сондок. Исключительной экономической зоны Японии снаряды не достигли.

- Задержанных брата и племянника саудовского короля Салмана разместили на частных виллах. Им также дали связаться с семьями. Задержания связывают со слухами об ухудшившемся здоровье 84-летнего короля Салмана: принцы якобы готовили переворот, чтобы захватить власть в королевстве после смерти монарха.