Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Взрыв газа под Нижним Новгородом, вылет россиян из США, коронавирус у третьего депутата Мосгордумы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В жилом доме в нижегородском селе взорвался газовый баллон. Один человек погиб, семеро пострадали, троим из них потребовалась госпитализация. Взрывной волной полностью разрушены перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажа между подъездами. Возбуждено уголовное дело.

- Самолет "Аэрофлота" с россиянами вылетел в Москву из Нью-Йорка. За два часа до этого он доставил в США из российской столицы порядка 400 американцев. Около 50 россиян, не попавших на этот рейс, планируется разместить в гостиницах и у соотечественников. Запланированный на 3 апреля рейс был отменен из-за приостановки вывоза россиян.

- Росавиация определила семь стран, откуда вывозить россиян будут в первую очередь: сформировать вывозные рейсы планируется из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории, отмечена необходимость скорейшей эвакуации из Южной Кореи и Италии. Также ведомство обнародовало график ближайших рейсов. Претендовать на вывозные рейсы смогут только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года.

- Трамп задумался о прекращении финансирования ВОЗ со стороны США. Сначала он в твиттере напомнил, что организация ранее рекомендовала не закрывать границу от Китая. Затем на брифинге Трамп заявил, что "ВОЗ получает очень большие деньги от США", и обещал рассмотреть вопрос об остановке американского финансирования организации.

- У третьего депутата Мосгордумы подтвердилось заражение коронавирусом. Депутат от "Справедливой России" Михаил Тимонов сообщил, что повторная проверка анализа на коронавирус COVID-19 показала положительный результат, хотя ранее тест был отрицательным. Депутат был на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля.