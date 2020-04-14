Что произошло за день: вторник, 14 апреля

В России уже больше 21 тысячи заболевших коронавирусом, а в Европе начали ослаблять ограничения из-за COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлены 2 774 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 21 102 человек. За сутки выписаны 224 пациента, всего выздоровевших теперь 1 694 человека. Умерли 22 пациента, таким образом, всего от осложнений скончались 170 человек.

- Российские школьники, без согласования учившиеся в США по обмену, застряли за границей. МИД РФ потребовал предоставить ему данные о детях и месте их проживания. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что сами школьники пишут о случаях, когда принимающие семьи выставляли их за дверь.

- Некоторые европейские страны начали ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, в Испании возвращаются к работе строительные компании и предприятия тяжелой промышленности, в Италии и Австрии - некоторые магазины, а в Дании решили открыть начальные школы и детские сады.

- Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны. Согласно новому закону, днем воинской славы вместо 2 сентября станет 3 сентября. Еще в 1945 году эта дата была объявлена Днем победы над Японией, однако позднее праздник забылся.

- Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, начавшийся 4 апреля. Отдельными очагами продолжает гореть трава и лесная подстилка. Радиационный фон остается в норме, заявил и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов. В Белоруссии и России также не фиксировали повышения уровня радиации.

- Чаще всего россияне говорят о желании вырваться на природу после снятия ограничений из-за COVID-19. По данным Superjob.ru, опрошенные также хотят попасть в салон красоты и спортзал, меньше всего они скучают по магазинам.