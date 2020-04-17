Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Что произошло за день: пятница, 17 апреля

Выплаты всем россиянам, перенос проверочных работ и возвращение космонавтов с МКС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. рублей. Авторы обращения напоминают, что государством накоплены огромные резервы на черный день, и они убеждены, что этот день настал. Пока же Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах безработным (максимальная сумма составит 12 130 рублей). В Москве с учетом региональной надбавки это 19 500 рублей, претендовать на выплаты могут также самозанятые.

- Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи. В стране за сутки выявлено 4070 новых заболевших. В Москве за сутки коронавирус выявлен у 1959 человек. Владимир Путин констатировал, что пик заболеваемости в стране не пройден, а проблема COVID-19 уходит в регионы. В Москве пик ждут в ближайшие 2-3 недели и сценарий развития ситуации считают не самым плохим. По словам Анны Поповой, вирус распространяется в РФ плавно, а значит, возможно, удастся избежать острого пика. Пока заметно растет число людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.

- В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой сейчас при походе в магазин. Так москвичи, идущие пешком в магазин или с собакой, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме: регистрация, договор об аренде и др. Пока же в столице за сутки выявлены еще 134 нарушителя карантина - это люди с подтвержденным COVID-19, долечиваться они будут в больницах.

- Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год. Окончательное решение о сроках или возможном переносе ЕГЭ будет обсуждаться после майских праздников, пока же на российском телевидении начнут показывать уроки по подготовке к экзаменам.

- В Красноярске арестовали подростка, готовившего нападение на школу. Как выяснили в ФСБ, вооружившийся обрезом и самодельными бомбами юноша хотел провести теракт 19-20 апреля, но из-за перехода на удаленку отложил его.

- Трое членов экипажа МКС приземлились в Казахстане. Россиянин Олег Скрипочка будет находиться в режиме обсервации. Между тем в "Роскосмосе" сообщили, что в ракетно-космической отрасли число зараженных коронавирусом выросло до 42, двое заболевших умерли.

Новости

Кадыров запретил на два дня почти все передвижение по Чечне

Кадыров запретил на два дня почти все передвижение по Чечне

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

В Нижегородской области запретили работу каршеринга "Делимобиль"

Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

В московские больницы пришли работать 20 бригад военных медиков

Ракетно-космическая отрасль потеряла двух человек из-за коронавируса

В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании

Мурашко заявил об обнадеживающих результатах в работе над вакциной от СOVID-19

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');