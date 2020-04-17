Что произошло за день: пятница, 17 апреля

Выплаты всем россиянам, перенос проверочных работ и возвращение космонавтов с МКС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. рублей. Авторы обращения напоминают, что государством накоплены огромные резервы на черный день, и они убеждены, что этот день настал. Пока же Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах безработным (максимальная сумма составит 12 130 рублей). В Москве с учетом региональной надбавки это 19 500 рублей, претендовать на выплаты могут также самозанятые.

- Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи. В стране за сутки выявлено 4070 новых заболевших. В Москве за сутки коронавирус выявлен у 1959 человек. Владимир Путин констатировал, что пик заболеваемости в стране не пройден, а проблема COVID-19 уходит в регионы. В Москве пик ждут в ближайшие 2-3 недели и сценарий развития ситуации считают не самым плохим. По словам Анны Поповой, вирус распространяется в РФ плавно, а значит, возможно, удастся избежать острого пика. Пока заметно растет число людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.

- В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой сейчас при походе в магазин. Так москвичи, идущие пешком в магазин или с собакой, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме: регистрация, договор об аренде и др. Пока же в столице за сутки выявлены еще 134 нарушителя карантина - это люди с подтвержденным COVID-19, долечиваться они будут в больницах.

- Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год. Окончательное решение о сроках или возможном переносе ЕГЭ будет обсуждаться после майских праздников, пока же на российском телевидении начнут показывать уроки по подготовке к экзаменам.

- В Красноярске арестовали подростка, готовившего нападение на школу. Как выяснили в ФСБ, вооружившийся обрезом и самодельными бомбами юноша хотел провести теракт 19-20 апреля, но из-за перехода на удаленку отложил его.

- Трое членов экипажа МКС приземлились в Казахстане. Россиянин Олег Скрипочка будет находиться в режиме обсервации. Между тем в "Роскосмосе" сообщили, что в ракетно-космической отрасли число зараженных коронавирусом выросло до 42, двое заболевших умерли.