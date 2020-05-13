Минпромторг прокомментировал проверку загорающихся аппаратов ИВЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Минпромторге подчеркнули, что после пожара в больницах в Москве и Петербурге следует проверить не только загоревшиеся аппараты ИВЛ "Авента М", но и условия их использования. Об этом сообщила пресс-службе ведомства. Министерство контролирует производство этих приборов и их распределение по больницам регионов.

"Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации", - заявили в Минпромторге.

Там также выразили соболезнования семьям погибших.

12 мая источник "Интерфакса" в промышленности высказал предположение, что аппараты ИВЛ могли загореться из-за слабой проводки в больницах.

13 мая Росздравнадзор распорядился приостановить использование приборов "Авента М" до завершения расследования пожаров.

9 мая такой аппарат загорелся в больнице имени Спасокукоцкого в Москве, умерла женщина с COVID-19. 12 мая по той же причине погибли пять коронавирусных пациентов реанимации в больнице Святого Георгия в Петербурге. Главврач петербургской больницы уже пообещал, что до выяснения причин пожара учреждение не будет использовать аппараты "Авента М" и перейдет на другие.

Эти приборы производит Уральский приборостроительный завод концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") . В КРЭТ заявили, что эти аппараты прошли все необходимое тестирование, в том числе в условиях повышенной нагрузки, и с 2012 года претензий к их качеству не было.

КРЭТ определен единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для Минпромторге. Всего планируется закупить 5 700 таких аппаратов.

Кроме того, партию аппаратов "Авента-М" недавно отправили в США, чтобы помочь стране лечить зараженных коронавирусом. В США пока решили не использовать эти приборы.