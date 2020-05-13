Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Минпромторг прокомментировал проверку загорающихся аппаратов ИВЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Минпромторге подчеркнули, что после пожара в больницах в Москве и Петербурге следует проверить не только загоревшиеся аппараты ИВЛ "Авента М", но и условия их использования. Об этом сообщила пресс-службе ведомства. Министерство контролирует производство этих приборов и их распределение по больницам регионов.

"Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации", - заявили в Минпромторге.

Там также выразили соболезнования семьям погибших.

12 мая источник "Интерфакса" в промышленности высказал предположение, что аппараты ИВЛ могли загореться из-за слабой проводки в больницах.

13 мая Росздравнадзор распорядился приостановить использование приборов "Авента М" до завершения расследования пожаров.

9 мая такой аппарат загорелся в больнице имени Спасокукоцкого в Москве, умерла женщина с COVID-19. 12 мая по той же причине погибли пять коронавирусных пациентов реанимации в больнице Святого Георгия в Петербурге. Главврач петербургской больницы уже пообещал, что до выяснения причин пожара учреждение не будет использовать аппараты "Авента М" и перейдет на другие.

Эти приборы производит Уральский приборостроительный завод концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") . В КРЭТ заявили, что эти аппараты прошли все необходимое тестирование, в том числе в условиях повышенной нагрузки, и с 2012 года претензий к их качеству не было.

КРЭТ определен единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для Минпромторге. Всего планируется закупить 5 700 таких аппаратов.

Кроме того, партию аппаратов "Авента-М" недавно отправили в США, чтобы помочь стране лечить зараженных коронавирусом. В США пока решили не использовать эти приборы.

КРЭТ Минпромторг Ростех Петербург коронавирус Москва Авента М США

Новости по теме

Новости

Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ как напряженную, но управляемую

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Правительство РФ решило заменить генералам каракулевые шапки меховыми

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

Пациенты горевшей больницы умерли от отравления угарным газом или от отключения ИВЛ

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Абрамов и Абрамович начали искать инвесторов для крупнейшего лесного холдинга Дальнего Востока

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');