Смена руководства завода-производителя аппаратов ИВЛ "Авента-М" оказалась не связана с пожарами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Смена руководства "Уральского приборостроительного завода", который производит аппараты ИВЛ "Авента-М", произошла в рамках обычных кадровых процедур, не связанных с возгоранием этих приборах в больницах Москвы и Петербурге. Об этом заявили в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), в который входит завод.

Там напомнили, что Марат Бадгутдинов был в начале мая назначен врио гендиректора завода на срок, необходимый для подготовки документов и проведения совета директоров, на котором должны были назначить нового руководителя предприятия. Когда все эти процедуры завершились, полномочия Бадгутдинова были закончены, объяснили в пресс-службе.

"Это обычная кадровая практика и ни как не связанна с ситуацией вокруг УПЗ. Временным генеральным директором АО "УПЗ" назначен Александр Морозов", - сообщили в концерне

О смене руководства УПЗ сообщил 18 мая. Бадгутдинов возглавлял предприятие 11 дней.

"Уральский приборостроительный завод" - предприятие КРЭТ, которое исполняет государственный заказ на поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы. Именно на этом заводе были произведены аппараты "Авента-М", которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В Петербурге погибли пять человек, в Москве - один. Уголовное дело по фактам их гибели расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. На УВЗ в связи с этим началась проверка. Росздравнадзор временно запретил использование таких приборов, произведенных с 1 апреля.