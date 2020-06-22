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Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Допрос Верзилова по "московскому делу", призыв к Минкульту по делу "Седьмой студии", утечка топлива на электростанции в Якутии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Исчезнувшего накануне Петра Верзилова допросили по "московскому делу" в качестве свидетеля. После допроса Верзилова отпустили из ОВД, но почти сразу задержали снова - по данным "Медиазоны", из-за нападения провокатора. На Верзилова оформили протокол по статье о мелком хулиганстве и оставили на ночь в отделе полиции. В понедельник дело рассмотрит Мещанский суд Москвы, Верзилову грозит до 15 суток ареста.

- Деятели культуры призвали главу Минкульта РФ вмешаться в дело "Седьмой студии". Более 3,5 тыс. подписантов в преддверии вынесения решения суда попросили Ольгу Любимову лично изучить результаты экспертиз и отказаться от иска о причинении ущерба Министерству культуры к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела.

- КНДР готовится сбросить миллионы пропагандистских листовок на Южную Корею с помощью воздушных шаров. Для распространения на южнокорейской территории 12 миллионов листовок, "отражающих гнев и ненависть всех слоев общества", Пхеньян подготовил 3 тысячи воздушных шаров.

- Число умерших за сутки от коронавируса в Москве оказалось наименьшим с апреля. В воскресенье жертвами COVID-19 стали 20 пациентов - это минимальный показатель с 16 апреля. Всего в столице от коронавируса скончались уже более 3,6 тыс. человек.

- На дизельной электростанции в Якутии произошла утечка топлива. В почву попало до пяти тонн нефтепродуктов. Перекачка топлива из поврежденного резервуара закончилась, в МЧС готовятся организовать работы по рекультивации загрязненной почвы.

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