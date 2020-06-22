Что произошло за день: понедельник, 22 июня

Открытие ресторанов в Москве, отказ от РЛС в Казахстане и дело "Сети"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Собянин объявил о новом этапе смягчения режима ограничений в Москве с 23 июня. Со вторника в полном режиме заработают кафе и рестораны, откроются фитнес-клубы и турагентства. Массовые мероприятия все еще запрещены. На сегодня в Москве 1 068 новых случаев заболевания коронавирусом.

- Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш. Ранее РФ ввела в строй РЛС типа "Воронеж" в Орске (Оренбургская область близ границы с Казахстаном).

- Обвиняемые по делу о петербургской ячейке "Сети" получили 7 и 5,5 года колонии. Виктор Филинков и Юлий Бояршинов признаны виновными в участии в деятельности террористической организации ("Сеть" запрещена в России). Бояршинов был также признан виновным в хранении взрывчатки.

- ФСБ задержала по подозрению в госизмене главу райотдела курской полиции. Подполковника полиции Дмитрия Борзенкова подозревают в работе на СБУ. Он арестован.

- Гособвинение попросило у суда 6 лет колонии для режиссера Серебренникова. Также прокуратура просит назначить штраф в размере 800 тыс. рублей и запретить Серебренникову занимать должности, связанные с административно-хозяйственной деятельностью в учреждениях культуры, на три года.

- Дом радио сгорел на станции "Мирный" в Антарктиде. Людей эвакуировали, но дом сгорел полностью. Среди потерь метеокабинет, кабинет аэрологии, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

- Бизнесмен-единоросс обстрелял лодку с людьми, подплывшую к его даче в Ленобласти. 35-летний исполнительный директор коммерческой организации выстрелил в лодку из охотничьего карабина и ранил женщину, которая госпитализирована в тяжелом состоянии.