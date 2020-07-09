Что произошло за день: четверг, 9 июля

Смягчение коронавирусных ограничений в Москве, подробности дела против Сергея Фургала и эксперимент со скидками на проезд в московском метро

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия возобновит международные перелеты в два этапа. Официально список стран для первого этапа не озвучивался, однако источник в крупной авиакомпании назвал несколько государств Евросоюза и Азии, включая Китай. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что не знает о таком списке.

- Сергея Фургала привезли на допрос в Москву. Губернатору Хабаровского края предъявили обвинения в организации покушения на предпринимателя Александра Смольского и убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Дмитрий Песков подчеркнул, что Фургал сохраняет за собой пост, но может быть отправлен в отставку на основании материалов следствия.

- В Москве объявлен следующий этап снятия коронавирусных ограничений. С 13 июля ношение масок на улице становится рекомендуемым, учебные заведения могут возобновить очный прием абитуриентов и занятия. С 1 августа могут начать работу театры и кинотеатры, но при заполнении залов лишь на 50%, что в театрах сочли невыгодным условием. В Москве суточный прирост случаев COVID-19 стал рекордно низким с начала апреля, по России показатель составил 6 509 случаев.

- В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов. Подтоплены оказались несколько десятков приусадебных участков и строений, повреждены дороги. Прокуратура начала проверку.

- Обыски прошли в "Открытой России" и "МБХ Медиа". Днем стало известно о задержании директора "Открытой России" Андрея Пивоварова и координатора Марии Кузнецовой. Между тем муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина после обыска и допроса стала свидетелем по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.

- Россия включила Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов. Журналист покинул страну в 2017 году и стал скандально известен после инсценировки его убийства.

- Московское метро введет скидки на проезд по фиолетовой ветке в сентябре. Эксперимент продлится 8-10 месяцев. Сейчас обсуждается два варианта скидок на поездки вне часа пик: 30% или 50%.