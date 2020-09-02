Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

В правительстве напомнили зависимости Дальнего Востока от импорта овощей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пандемия обозначила проблему зависимости российского рынка от импорта сельхозпродукции, заявила на заседании коллегии Минсельхоза вице-премьер Виктория Абрамченко. В целом, по ее словам, российскому агропрому удалось сохранить рост производства, и это заслуга каждого, кто работает в сельском хозяйстве.

Она напомнила, что проявилась зависимость от импорта племенного материала, средства защиты растений и ветеринарным препаратам. "Остро встал вопрос наличия отечественных овощей на Дальнем Востоке", - напомнила вице-премьер.

Для решения проблемы премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомства разработать механизм господдержки строительства тепличных комплексов на Дальнем Востоке начиная с 2021 года.

По словам Абрамченко, весной удалось оперативно справиться с ажиотажным спросом на продовольствие. Кроме того, открывались новые рынки для экспорта российской продукции.

Овощи на Дальнем Востоке подорожали в конце января и начале февраля из-за сокращения поставок из Китая, где предприятия закрывались на карантин по коронавирусу и с которым ограничивался товарообмен. Сообщалось о возможном дефиците помидоров и огурцов.

Затем в России были волны ажиотажного спроса на продукты после сообщений о том, что они могут помочь в условиях пандемии, например, лимоны и имбирь. Кроме того, ажиотажный спрос на долго хранящиеся продукты поднимался перед введением режима самоизоляции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

7
В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-191 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19
Виктория Абрамченко Минсельхоз Дальний Восток Китай коронавирус

Новости по теме

Новости

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении
Навальный попал в больницу

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит

Навальный попал в больницу

МИД РФ заявил об ожидании от Берлина объяснений по ситуации с Навальным

Навальный попал в больницу

Проверка пока не выявила признаков умышленного отравления Навального

В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет

В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение

Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение

Россия попросила Германию сообщить, чем лечат Навального в Charite

Глава МИД РФ назвал условие контактов с белорусской оппозицией

Песков заявил, что создание российской военной базы в Белоруссии не обсуждается

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');