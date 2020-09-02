В правительстве напомнили зависимости Дальнего Востока от импорта овощей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пандемия обозначила проблему зависимости российского рынка от импорта сельхозпродукции, заявила на заседании коллегии Минсельхоза вице-премьер Виктория Абрамченко. В целом, по ее словам, российскому агропрому удалось сохранить рост производства, и это заслуга каждого, кто работает в сельском хозяйстве.

Она напомнила, что проявилась зависимость от импорта племенного материала, средства защиты растений и ветеринарным препаратам. "Остро встал вопрос наличия отечественных овощей на Дальнем Востоке", - напомнила вице-премьер.

Для решения проблемы премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомства разработать механизм господдержки строительства тепличных комплексов на Дальнем Востоке начиная с 2021 года.

По словам Абрамченко, весной удалось оперативно справиться с ажиотажным спросом на продовольствие. Кроме того, открывались новые рынки для экспорта российской продукции.

Овощи на Дальнем Востоке подорожали в конце января и начале февраля из-за сокращения поставок из Китая, где предприятия закрывались на карантин по коронавирусу и с которым ограничивался товарообмен. Сообщалось о возможном дефиците помидоров и огурцов.

Затем в России были волны ажиотажного спроса на продукты после сообщений о том, что они могут помочь в условиях пандемии, например, лимоны и имбирь. Кроме того, ажиотажный спрос на долго хранящиеся продукты поднимался перед введением режима самоизоляции.