Глава Башкирии пообещал "подставить плечо" БСК

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал "подставить плечо", "Башкирской содовой компании", которая недавно лишилась права разработки перспективного месторождения известняка на шихане Куштау. Гендиректор БСК Эдуард Давыдов заявил, что главный упор делается на поиск сырьевой базы.

Они побеседовали на выставке "Газ. Нефть. Технологии" в Уфе.

"Предприятие выпускает продукцию, отгружает. В рамках инвестпрограммы смотрим экологические вопросы, разрабатываем программу по сбросу стоков в реку Белая, по ликвидации шлама "белых морей". Сейчас основной упор делаем на вопросы поиска сырья", - сказал Давыдов.

Он напомнил, что пока БСК продолжит разработку действующего месторождения Шахтау, но увеличит глубину выемки известняка с 15 до 18 м, обдумав, "как воду откачивать, как ее сбрасывать, какие варианты, какие последствия. Вам это представим".

Давыдов назвал БСК "точкой роста" в Башкирии: "тут больше перспективы, с кадрами здесь получше, будем развивать производство здесь".

Хабиров предложил Давыдову "вместе дальше двигаться".

"Нам надо вместе собраться. Если в глубину (месторождения - ИФ) будете идти, то могут быть гидропрорывы. (. . .) Я знаю, что вы уже занимаетесь, но продолжайте думать над сырьевым вопросом, экологией и о том, что мы всегда говорили, это модернизация. Это три важные вещи. Мы даже готовы сами пояса затянуть и (пересмотреть - ИФ) дивидендную политику, так как в 2021, 2022 годах нам надо все-таки (сохранить производство на предприятии - ИФ)", - сказал глава республики.

Летом 2020 года структура БСК начала подготовку к освоению месторождения Куштау, известняка в котором ей должно было хватить на много лет. После протестов местных жителей работы были приостановлены до нахождения компромиссного решения, которое бы всех устроило.

Затем Радий Хабиров добился для шихана статуса особо охраняемой природной территории регионального значения и предложил национализировать БСК. По его словам, частные акционеры компании не представляют, как решать проблему поиска источника сырья.

После этого началась проверка законности приватизации БСК. Генпрокуратура России 28 августа направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании в пользу государства пакетов БСК у АО "Башкирская химия" (947,24 тыс. штук), башкирское АО "Региональный фонд" (634 174 ) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 ). Суд по ходатайству Генпрокуратуры в рамках обеспечения наложил на них арест.

Сделка по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" в "Башкирскую содовую компанию" (БСК) в 2013 году была законной, заявил 15 сентября совладелец компании Дмитрий Пяткин.

"Пока это рано оценивать, поскольку только появился иск Генпрокуратуры в арбитражном суде о возврате акций "Соды", а также заявления правительства Башкирии о необходимости провести проверку законности сделки по объединению. В моем понимании это два разных направления, потому что суть иска прокуратуры - это вопрос приватизации 1990-х годов, поэтому я вообще это не могу комментировать никак. То, что касается сделки 2013 года по объединению, мы уверены, что заводы объединялись в соответствии с российским законодательством", - сказал он "Коммерсанту".

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

По данным компании, по итогам 2019 года объем производства основных видов продукции на БСК достиг максимальных значений с 1991 года: 1,794 млн тонн кальцинированной соды, 264 тыс. тонн ПВХ-С, 157 тыс. тонн пищевой соды, 213 тыс. каустической соды.