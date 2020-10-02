Что произошло за день: пятница, 2 октября

Болезнь Трампа, самоубийство в Нижнем Новгороде и новые слухи о карантине для школ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- У Дональда Трампа и его жены подтвердился коронавирус. Врач заверил, что президент США продолжит работу и во время лечения от COVID-19. У соперника Трампа по президентской гонке Джо Байдена, с которым он вел дебаты несколько дней назад, коронавируса не нашли.

- Суточный COVID-прирост в России превысил 9,4 тыс. В Москве за сутки 2704 новых случая - это максимум более чем за четыре месяца. Источник в столичной администрации сообщил, что городская система образования может вернуться к дистанционному обучению с 19 октября. В Кремле заверили, что о жестком карантине в РФ речи пока не идет. Академик РАН Виталий Зверев считает, что победить коронавирус возможно к концу следующего года.

- В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту. Сообщалось, что нанесены повреждения гражданским инфраструктурам. Кроме того, по данным Еревана, азербайджанские военные нанесли удар из РСЗО "Смерч" по городу Гадрут в НКР. В свою очередь Баку обещает отвечать на все удары противника по мирным жителям страны и заявляет, что Армения формирует женский батальон.

- Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального. Глава Чечни написал в телеграме, что заявления оппозиционера о том, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин, нелепы и лишены логики.

- Журналистка покончила с собой у здания нижегородской полиции. Сообщается, что погибшая - главный редактор местного интернет-издания "Koza.Press" Ирина Славина. В соцсетях она написала: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Накануне к ней пришли с обысками. В "Открытой России" сочли гибель женщины доведением до самоубийства, в СКР связи суицида с обысками не нашли и напомнили, что Славина находилась в статусе свидетеля.

- Вступили в силу санкции ЕС против Белоруссии. В ответ Минск принял свой черный список. В Москве напомнили, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в РФ.