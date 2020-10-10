Что произошло за день: суббота, 10 октября

Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 в России, первый день перемирия в зоне карабахского конфликта и встреча Лукашенко с оппозиционерами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен второй подряд антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Заболели еще 12 846 человек, из них в Москве - 4 105 человек. Коронавирус был выявлен у заммэра Москвы Максима Ликсутова. Между тем в Чехии на фоне роста заболеваемости задумались о режиме самоизоляции, Германия и Польша ввели новые ограничения.

- Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Заявления прозвучали вскоре после того, как соглашение о "гуманитарном перемирии" вступило в силу в 12:00 субботы (11:00 по Москве).

- Александр Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными оппозиционерами. На встрече, продлившейся 4,5 часа, присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард. О содержании разговора не сообщается. Между тем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем по телефону.

- На снимках из космоса оказался зафиксирован момент сброса воды с судна у Халактырского пляжа. Губернатор Камчатки Владимир Солодов подчеркнул, что инцидент не мог стать причиной экологической катастрофы, но материалы переданы правоохранительным органам.

- Алмазбека Атамбаева задержали. В Госкомитете национальной безопасности пояснили, что это связано с делом о беспорядках. Задержаны были еще несколько человек, включая двоих сыновей Атамбаева. Их отпустили после допроса. Парламент Киргизии в субботу утвердил Садыра Жапарова на посту премьера, а спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев решил уйти в отставку спустя несколько дней после назначения.