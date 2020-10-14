Что произошло за день: среда, 14 октября

В РФ больше 14 тыс. случаев COVID-19 за сутки, ученики 6-11 классов в Москве перейдут на "дистанционку", "Союз МС-17" долетел до МКС за рекордное время

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч. На Москву пришлись более 4,5 тысяч случаев. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация не требует локдауна, но на утро среды в России оставалось свободным 24% специального коечного фонда для пациентов с COVID-19. Между тем президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины.

- Россия возобновляет авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой. C 1 ноября станут доступны два рейса Москва - Токио и один рейс Владивосток - Токио в неделю. Также будут запущены два рейса Москва - Белград и перелеты Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара.

- Комитет постпредов государств в ЕС согласовал санкции по инциденту с Навальным. По данным источника, постановление будет опубликовано в четверг утром. The New York Times сообщает, что под санкции попадут первый замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко и еще два чиновника.

- Путин согласился допустить на российской рынок три украинские компании. Это "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

- Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. При этом младшеклассники будут ходить на очные занятия. Для проведения уроков вместо пожилых учителей будут приглашены студенты и выпускники педагогических вузов.

- В Карабахе заявили о смещении фронта вглубь региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что армянские военные были вынуждены отступить на двух направлениях. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров предложил разместить российских военных наблюдателей на линии соприкосновения. Азербайджан пригрозил разрывом дипотношений странам, которые признают независимость Карабаха.

- Алексей Навальный назвал людей, оплативших его лечение. По счету на сумму в 49 900 евро заплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и "айтишник Роман Иванов aka @kukutz". Частный медицинский спецборт для перелета в Берлин (79 тыс. евро) оплатил предприниматель Борис Зимин.

- Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС. Он пристыковался к станции через 3 часа и 4 минуты после запуска. Момент старта с борта МКС запечатлел космонавт Иван Вагнер.