Законопроект о цензуре в YouTube рекомендован к первому чтению

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект №1058572-7 о санкциях для интернет-платформ, в частности, Facebook и YouTube, за ограничение доступа к значимой в России.

Поправки будут рассмотрены на пленарном заседании 9 декабря, уточнил зампред комитета и соавтор законопроекта, депутат от КПРФ Александр Ющенко. Он добавил, что закон может получить обратную силу.

"Вот эти 24 случая "цензуры" со стороны, в том числе Youtube, которые с апреля месяца уже зафиксированы, пока де-юре не попадают под санкции, но это остается вопросом дискуссии ко второму чтению", - сказал он.

Ющенко признал, что проект многие критикуют, в частности, во фракции КПРФ, но "во многом это связано с тем, что не разъяснена позиция разработчиков инициативы. Закон он считает "реально нужным". По его словам, "политический контент в Youtube не такой обширный и губительный как, например, социальный контент, когда демонстрируются случаи избиения или склонения в противоправным действиям".

Законопроект о мерах по борьбе с цензурой и защите прав россиян на информацию, был внесен 19 ноября в Госдуму группой депутатов и одним сенатором. Законопроект предусматривает за ограничение доступа к важной для россиян информации крупные штрафы, замедление трафика и другие меры вплоть до полной блокировки. Авторы в пояснительной записке отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и Youtube.

Наказывать площадки предполагается за ограничение доступа к важной для россиян информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян.

На общественном обсуждении поправок директор департамента Минцифры по госполитике в области СМИ Екатерина Ларина назвала принятие этого проекта вынужденной мерой. По ее словам, западные платформы "узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории" и "блокируют именно российские зарегистрированные СМИ". Она расценила это как "цензуру и манипулирование общественным мнением, причем мнением глобальной аудитории".