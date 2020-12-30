Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Что произошло за день: среда, 30 декабря

Honda в России, новые законы и теплая новогодняя ночь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал целый ряд новых законов. В том числе документ, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ; закон, который вводит реальный тюремный срок за распространение клеветы в интернете; документ о введении уголовной ответственности за блокировку движения транспорта. Кроме того, президент вернул в Россию вытрезвители и повысил возраст молодежи до 35 лет.

- Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году. Компания подчеркивает, что намерена сохранить присутствие мотоциклетной и силовой техники, а также продолжить послепродажное обслуживание автомобилей.

- В России за сутки выявлено 26,5 тыс. случаев коронавируса. В Москве суточный прирост составил 5105, в стране за сутки скончались 599 человек с COVID-19.

- Взрывы произошли в аэропорту Адена в Йемене, когда там приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии. В результате произошедшего погибли не менее 12 человек. По некоторым данным, жертв не менее 25. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

- Турция с 30 декабря будет требовать справку об отрицательном тесте на COVID-19. Это коснется путешествующих авиатранспортом. Между тем также популярный у туристов Таиланд объявил локдаун в округе Банг-Ламунг, в который входит курортный город Паттайя.

- Теплая погода ожидает в новогоднюю ночь жителей Москвы, обещает Гидрометцентр. Власти столицы напоминают, что доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен из-за COVID-19.

Новости

Пригожин подал иски к Навальному и его сторонникам на 77 млн рублей

Схимонах Сергий будет в СИЗО поститься и молиться за москвичей

Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Мишустин сыграл на синтезаторе для девочки из Тверской области

В январе будут составлены 18 протоколов на СМИ-иноагентов за нарушения

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде
Пандемия коронавируса

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Депутат-единоросс оштрафован на 10 тыс. руб. за попытку украсть рельс

Здоровья и завершения пандемии попросили бы у Деда Мороза 40% россиян

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');