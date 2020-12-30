Что произошло за день: среда, 30 декабря

Honda в России, новые законы и теплая новогодняя ночь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал целый ряд новых законов. В том числе документ, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ; закон, который вводит реальный тюремный срок за распространение клеветы в интернете; документ о введении уголовной ответственности за блокировку движения транспорта. Кроме того, президент вернул в Россию вытрезвители и повысил возраст молодежи до 35 лет.

- Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году. Компания подчеркивает, что намерена сохранить присутствие мотоциклетной и силовой техники, а также продолжить послепродажное обслуживание автомобилей.

- В России за сутки выявлено 26,5 тыс. случаев коронавируса. В Москве суточный прирост составил 5105, в стране за сутки скончались 599 человек с COVID-19.

- Взрывы произошли в аэропорту Адена в Йемене, когда там приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии. В результате произошедшего погибли не менее 12 человек. По некоторым данным, жертв не менее 25. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

- Турция с 30 декабря будет требовать справку об отрицательном тесте на COVID-19. Это коснется путешествующих авиатранспортом. Между тем также популярный у туристов Таиланд объявил локдаун в округе Банг-Ламунг, в который входит курортный город Паттайя.

- Теплая погода ожидает в новогоднюю ночь жителей Москвы, обещает Гидрометцентр. Власти столицы напоминают, что доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен из-за COVID-19.