Что произошло за день: понедельник, 11 января

Трехсторонние переговоры в Москве, авария военной колонны и отъем прав за грубые нарушения

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Переговоры лидеров РФ, Армении и Азербайджана прошли в Москве. Путин, Пашинян и Алиев общались около четырех часов. Премьер Армении и президент Азербайджана встретились лично впервые после завершения боевых действий в Карабахе. По итогам встречи стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил, что нагорно-карабахский конфликт все еще не урегулирован, а Алиев выразил уверенность в завершении конфликта. Президент Азербайджана сообщил, что после подписания заявления в Москве Армения получает железнодорожный выход на Россию и на Иран.

- Четыре военных автобуса попали в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе грузовик врезался в колонну военных автобусов, в которых находились солдаты-срочники. В результате аварии погибли четыре человека. По данным источника, ранены не менее 50 человек. Водитель грузовика задержан, столкновение произошло, когда колонна остановилась из-за неисправности головного автобуса.

- Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года. По данным "Коммерсанта", Минюст и МВД предлагают в таких ситуациях лишать прав на срок до полутора лет. Также предлагается ужесточить наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет; для водителей, которые ездят без ОСАГО, и для пользователей электросамокатов, гироскутеров и подобных устройств.

- В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавируса. Скончались за этот период 436 человек. В Москве суточный прирост составил 4646. Привиться от COVID-19 в столице с 13 января смогут работники науки, информационных технологий и связи, социального обслуживания.

- Центр Гамалеи начал испытывать "Спутник Лайт" на 150 добровольцах. Она предполагает один укол вместо двух.

- В Палату представителей внесли резолюцию об отстранении Трампа. В связи с возражениями конгрессмена-республиканца рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

- В Москве к выходным похолодает до -20 градусов. По прогнозам синоптиков, днем 15 января в столице похолодает до -19...-14 градусов, ночью ожидается -22..-17 градусов. В субботу, 16 января, днем градусники покажут -20...-15 градусов, ночью похолодает до -24...-19 градусов.