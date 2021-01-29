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Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

Умер Василий Лановой, Россия возобновляет полеты в Грецию и Сингапур, Украина вводит новые санкции против физ- и юрлиц из РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января его перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния.

- Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Рейсы в Грецию по маршруту Москва-Афины будут осуществляться два раза в неделю, в Сингапур из Москвы - три раза в неделю. Кроме того, с 8 февраля возобновятся полеты за рубеж из ряда региональных российских аэропортов.

- Владимир Зеленский одобрил новые санкции против физических и юридических лиц из России. Своим указом он привел в действие соответствующее решение СНБО. Подробности о принимаемых мерах, а также санкционный список обнародованы не были. Контролировать исполнение решения поручено главе СНБО Алексею Данилову.

- Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покинет свой пост. Об этом сообщила газета "Ведомости" и подтвердил источник "Интерфакса" на медиарынке. По словам собеседника агентства, скоро об этом будет объявлено официально.

- Евросоюз намерен ограничить экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию, узнала The Independent. В странах ЕС возник дефицит вакцин от коронавируса из-за сокращения поставок препарата англо-шведской AstraZeneca. На этом фоне руководство Евросоюза рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины Pfizer/BioNTech.

- Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского попал в лонг-лист премии "Оскар". Всего в категории "Международный художественный фильм" представлены 93 картины.

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