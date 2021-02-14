Что произошло за день: воскресенье, 14 февраля

Экстренная посадка Ту-142, Новак о "Северном потоке 2" и Путин о накопившемся раздражении людей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин отметил, что протесты за Навального прошли на фоне усталости людей. В ходе встречи с руководителями СМИ, отрывки которой были показаны в телеэфире, российский лидер отметил, что за время пандемии у людей накопилась усталость и раздражение, возникло недовольство в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровню доходов.

- Новак счел, что США не помешают закончить строительство Nord Stream 2. Вице-премьер подчеркнул, что деструктивные подходы со стороны США затягивают реализацию проекта, но он будет завершен. Новак отметил, что "Северный поток 2" - это, прежде всего, коммерческий проект.

- В столице продолжили ликвидировать последствия мощного снегопада. Высота снежного покрова в Москве составила 59 сантиметров, рекорд метеонаблюдений оказался не побит. Вечером транспортный коллапс случился на Калужском шоссе в Новой Москве: в многокилометровой пробке на нечищеной трассе оказались до 10 автомобилей скорой помощи. Кроме того, кровля металлического ангара рухнула в районе Царицыно, погиб один человек.

- В России за сутки выявлено более 14 тыс. новых заболевших COVID-19. В стране от заболевания скончались еще 430 человек. В Москве минимальная за три месяца суточная смертность от коронавируса: 58 человек.

- Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем. Во время планового полета сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. Самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

- В Роструде напомнили о грядущей шестидневной рабочей неделе. Работать предстоит с 15 по 20 февраля. Затем будет три выходных: с 21 по 23 февраля включительно.