Кассационный суд признал законным решение о сносе построек на Шиесе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) оставил в силе решение о сносе построек на станции Шиес в Архангельской области, обжалованное инвестором мусорного полигона ООО "Технопарк", следует из информации в электронной картотеке арбитражных дел.

Таким образом, решение Арбитражного суда Архангельской области от 26 мая 2020 года и постановление 14-го арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2020 года оставили без изменения, а кассационную жалобу ООО "Технопарк" - без удовлетворения, говорится в постановлении суда.

Принято решение направить дело в суд первой инстанции.

В конце октября 2020 года четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде оставил в силе решение о сносе построек на станции Шиес. В начале января прошлого года Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" к ООО "Технопарк" о сносе построек на станции Шиес. Две назначенные судом экспертизы признали строения частью полигона для размещения отходов, признав их единым недвижимым комплексом. Некоторые постройки были признаны самовольными. Суд обязал компанию в месячный срок с даты вступления судебного решения в законную силу снести их.

Проект "Шиес"

В 2018 году комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривавший строительство полигона по размещению отходов из Москвы в Ленском районе региона, был признан приоритетным. Летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства "Шиеса".

Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми негативно отнеслись к проекту. В регионах проходили акции против строительства полигона.

В апреле прошлого года губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку. Их места заняли Александр Цыбульский и Владимир Уйба соответственно. Они выступили против продолжения строительства полигона в Шиесе.

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных. Цыбульский заявлял, что рекультивацию планировалось завершить до конца 2020 года.

В начале текущего года инициативная группа "Чистая Урдома" объявила об окончании более чем двухлетней протестной кампании против строительства мусорного полигона в Шиесе. В начале февраля власти Архангельской области и полиция снесли лагерь активистов на Шиесе.