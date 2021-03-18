Что произошло за день: четверг, 18 марта

Реакция на слова Байдена о Путине, решение регулятора ЕС по AstraZeneca и объединение "Сухого" и "МиГ"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин отреагировал на слова Байдена в свой адрес и пожелал ему здоровья. Российский лидер констатировал, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя. В связи с этим он вспомнил детскую присказку "кто как обзывается, тот так и называется". Позднее российский президент заявил, что не хочет заочно "пикироваться" с Байденом, и предложил ему пообщаться "в прямом эфире, онлайн". В Кремле слова Байдена назвали "очень плохими"; Дмитрий Медведев вспомнил, что раньше встречался с нынешним президентом США и тогда он казался адекватным человеком; Рамзан Кадыров признался, что представлял себе Байдена более грамотным политиком. В Белом доме после комментариев из Москвы сказали, что Джо Байден не сожалеет о резких словах в адрес президента РФ.

- "Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ". Корпорация создает единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК, который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро. Также стало известно, что Сергей Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации, до него этот пост занимал Анатолий Сердюков.

- Регулятор ЕС не нашел связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза. В ЕМА подчеркивают, что это безопасная и эффективная вакцина. Но регулятор считает, что полностью отметать версию о взаимосвязи образования тромбов с вакцинацией данным препаратом все же нельзя. В поддержку вакцины выступили Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая привилась AstraZeneca. В то же время в Грузии сообщают, что медсестра впала в кому после укола этой вакцины.

- На дне Азовского моря пробурят скважины для водоснабжения Крыма. Вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что под дном моря находятся огромные запасы воды. Специалисты надеются добыть воду по методу добычи нефти и подавать ее в крымский водоканал.

- Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях. В ГИБДД сообщили, что отдельного экзамена на проверку первоначальных навыков управления автомобилем не будет. Еще одним нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.

- В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса. Накануне этот показатель впервые с начала 2021 года опустился ниже отметки в 9 тыс., но за сутки вырос почти на тысячу.

- В Мексике задержана партия поддельной вакцины "Спутник V". Информацию о контрабанде подтвердили в РФПИ. Власти Мексики сообщили, что поддельная партия направлялась в аэропорт Гондураса, 5 млн доз были спрятаны между бутылками с газировкой и кондитерскими изделиями.

- Осужденный экс-глава Удмуртии выйдет из колонии по состоянию здоровья. В октябре 2020 года Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей. В середине февраля он был госпитализирован в одну из больниц Ижевска.