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Голунов надеется на справедливый приговор задержавшим его полицейским

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Журналист-расследователь Иван Голунов сообщил, что поддерживает позицию гособвинителя, которая в суде на прениях сторон попросила от семи до 16 лет лишения свободы бывшим московским полицейским. Их обвиняют в том, что они подбросили Голунову наркотики при задержании.

"Я поддерживаю позицию прокурора. Мне бы хотелось, чтобы суд вынес законный и справедливый приговор подсудимым", - заявил "Интерфаксу" Голунов.

Прокурор Татьяна Парщинцева попросила 16 лет заключения для предполагаемого организатора задержания - Игоря Ляховца, 12 лет - для его подчиненных Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева, и семь лет - для Дениса Коновалова, который признался в подбросе наркотиков и дал изобличающие показания на своих коллег.

Она также попросила суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего к подсудимым на 5 млн рублей и лишить подсудимых права занимать должности на государственной службе.

Прения сторон проходят в закрытом режиме.

Голунова 6 июня 2019 года в центре Москвы задержали сотрудники УВД по Западному административному округу. Пресс-служба ГУ МВД столицы сообщала, что у него при себе и дома нашли наркотики, а дома - еще и весы. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено, но осталось уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Задержавших Голунова полицейских обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Осведомленный источник рассказывал "Интерфаксу", что мотивом преступления следствие считает желание полицейских продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.

Сам Голунов заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью. Ляховец вины не признает и говорил ранее, что считает освобождение журналиста политическим решением.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов МВД Москва Татьяна Парщинцева Игорь Ляховец

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