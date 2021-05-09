Что произошло за день: воскресенье, 9 мая

Парад в честь Дня Победы, исчезновение главы омского Минздрава и убийственный грибок в Индии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парад Победы прошел в Москве на Красной площади. В нём приняли участие более 12 тысяч человек, свыше 190 образцов боевой техники, а также 76 самолётов и вертолётов - по числу победных лет.

- Владимир Путин предупредил об опасности возрождения идеологии нацизма. В своей речи на параде в честь Дня Победы он отметил, что Победа над нацизмом принадлежит советскому народу. При этом, подчеркнул Путин, сегодня есть свидетельства попыток переписать историю. Позднее Дмитрий Песков констатировал, что Россия фиксирует проявления неонацизма в странах Европы, на Украине и в Прибалтике.

- В Омской области на охоте пропал глава регионального Минздрава. 7 мая Александр Мураховский уехал с местной охотбазы в лес и до сих пор не вернулся. Его квадроцикл нашли, но самого медика продолжают искать спасатели и добровольцы. Мураховский ранее был главврачом больницы скорой помощи, в которой лечили Алексея Навального.

- В России за сутки выявлено более 8,4 тыс. случаев коронавируса. От вируса в стране скончались за сутки 334 человека. В Москве суточный прирост составил 2 828, третий день подряд в городе фиксируется более 2,7 тыс. заболевших COVID-19.

- В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами. У переболевших коронавирусом или у тех, кто еще борется с болезнью, все чаще встречается мукоромикоз. Болезнь поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Медики объясняют рост заболеваемости использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса.