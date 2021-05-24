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Что произошло за день: понедельник, 24 мая

Ситуация вокруг посадки самолета Ryanair в Минске, первый иск Google к Роскомнадзору и поражение сборной России в матче с командой Словакии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В МИД РФ сочли внутренним делом Белоруссии задержание бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого был Протасевич, произошла из-за угрозы террористического акта. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не оценивать инцидент сгоряча. Посольство РФ в Минске получило от белорусской стороны уведомление о задержании вместе с Протасевичем россиянки Софьи Сапеги.

- В ЕС призвали к международному расследованию ЧП с лайнером Ryanair в Минске. Полиция Литвы после прилета задержанного рейса Ryanair опросила экипаж и часть пассажиров. По ее данным, из Афин летело 126 человек, но в Вильнюс прилетел 121 человек. Минск сообщил ICAO и IATA о готовности к расследованию инцидента с самолетом и отметил намеренную политизацию происшествия.

- Авиакомпании разных стран меняют маршруты в связи с инцидентом в Минске. Литва запретила авиасообщение через воздушное пространство Белоруссии, в ответ "Белавиа" на месяц приостановила полеты в Вильнюс. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны обеспечить прекращение авиасообщения с Белоруссией. Несколько европейских авиакомпаний, включая венгерскую Wizz Air и латвийскую airBaltic, перенаправили рейсы в облет Белоруссии. Между тем Росавиация сообщила о полетах в Белоруссию и транзите через страну в штатном режиме.

- Google впервые подал иск к Роскомнадзору. Компания оспорила требование об удалении 12 ссылок на противоправный контент. Между тем регулятор пригрозил Google замедлением работы из-за большого объема запрещенного контента. В суд передан очередной протокол в отношении Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи запрещенной информации.

- В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8 406 человек. На Москву пришлись 2 487 случаев COVID-19, на Петербург - 851. Между тем в ЦНИИ эпидемиологии рассказали, что в России выявлено более 1000 образцов штаммов с известными мутациями и 154 образца, которые предстоит изучить. Там также сообщили, что в стране не зафиксированы случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса.

- Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею в Риге. Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 3:1 в пользу словацких хоккеистов.

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