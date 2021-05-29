"Белавиа" откроет новые рейсы в российские города

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города, сообщил в субботу близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее на этой неделе премьер Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске призвал восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Страны ЕС после этого случая закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов и отказались от использования белорусского воздушного пространства.