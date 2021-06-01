Что случилось этой ночью: вторник, 1 июня

Продление ограничений на полеты в Турцию, задержание экс-директора "Открытой России", выход сборной России в плей-офф ЧМ по хоккею

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня. Оперштаб РФ по коронавирусу посчитал, что в этих странах сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Со 2 июня будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, с 10 июня - с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и Албанией. Также будет увеличено число рейсов из РФ в девять стран, возобновляются полеты по маршруту Москва - Мюнхен.

- В Петербурге сняли с самолета Андрея Пивоварова - бывшего директора прекратившей деятельность "Открытой России" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной в РФ). Его допросили в качестве подозреваемого по делу о деятельности "нежелательной организации". Вероятно, Пивоварова доставят в Краснодар, где ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, поскольку дело расследуют краснодарские следователи.

- Делегация ФРГ на этой неделе направляется в США для обсуждения "Северного потока 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на медиаконцерн Funke Media Group. В немецкую делегацию вошли советники канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике и экономике - Ян Хеккер и Ларс-Хендрик Реллер.

- ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита. Это делается, чтобы не стигматизировать народы и страны, где впервые был выявлен штамм, и для удобства произношения в ненаучном разговоре. "Британский" штамм получит название "Альфа", "южноафриканский" станет "Бетой", бразильский - "Гаммой", два подвида "индийского" - "Дельтой" и "Каппой".

- Сборная России по буллитам победила Швецию на ЧМ по хоккею. Результат встречи - 3:2. Путевку в плей-офф россияне завоевали еще до окончания матча: для этого сборной России было достаточно не проиграть шведам в основное время. Швеция же впервые не вышла в плей-офф ЧМ. После матча главный тренер сборной РФ Валерий Брагин, которому 31 мая исполнилось 65 лет, поблагодарил команду за то, что поздравили его победой в матче, а не подарили галстук.