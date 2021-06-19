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Что произошло за день: суббота, 19 июня

Подробности крушения самолета в Кузбассе, новые COVID-рекорды и съезд "Единой России"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Еще 17 906 случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ. Это максимальный показатель с начала февраля. В Москве очередной антирекорд: 9 120 случаев COVID-19. По словам Михаила Мурашко, бушующий сейчас "индийский" штамм более заразный, но не более летальный. В свою очередь Владимир Путин объявил о запуске в России программы медреабилитации после коронавируса.

- Министр труда напомнил, что в ТК нет закона об увольнении за отказ от прививки. Антон Котяков, отвечая на вопрос о введении обязательной вакцинации работников различных отраслей, сказал, что "здесь надо смотреть на ситуацию в каждом регионе, это полномочия субъекта".

- На борту упавшего Л-410 находился совладелец разреза "Кузнецкий Южный". Тимур Франк выжил при крушении самолета в Кемеровской области, в котором погибли четыре человека. По факту падения Л-410 возбуждено уголовное дело, кроме того, ДОСААФ приостановил полеты таких самолетов до окончания расследования.

- "Единая Россия" утвердила списки на выборах в Госдуму. В пятерку общефедерального списка вошли Сергей Шойгу, Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова. Рамзан Кадыров возглавил региональный список, Сергей Собянин - список "Единой России" по Москве, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - по Петербургу.

- В Москве произошел пожар на складе пиротехники. К тушению пожара привлечены три вертолета Ка-32 и пожарный катер "Полковник Чернышев". Вечером пожар был локализован.

- Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана. Председатель Верховного суда, ультраконсерватор Раиси получил голоса почти 62% избирателей.

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