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Что случилось этой ночью: среда, 7 июля

Траур на Камчатке после крушения Ан-26, кибератака на системы Республиканской партии США, Италия в финале Евро-2020

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасатели начали извлекать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке. По данным источника "Интерфакса", спасателям уже удалось поднять тела шестерых человек, одного из них опознали. В Камчатском крае 7, 8, 9 июля объявлен траур. Семьи погибших получат около 3,5 млн рублей. Соболезнования родным жертв принесли главы дальневосточных регионов РФ.

- Bloomberg сообщило о взломе систем Республиканской партии хакерами, связанными с российской разведкой. По данным агентства, хакеры из группировки, известной как АРТ29 или Cozy Bear, осуществили атаку на прошлой неделе через компанию Synnex. В Национальном комитете Республиканской партии назвали не соответствующими действительности данные о том, что хакеры получили доступ к компьютерной системе комитета. Посольство РФ в США назвало публикацию Bloomberg "измышлениями" и "огульными обвинениями".

- Задержан директор фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко. По словам источника "Интерфакса", ему инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Другой собеседник агентства уточнил, что Рудко требовал от подчиненных скрывать факты незаконных расходов фонда.

- Исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета стал Алексей Кошель. Его назначил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков после того, как Никита Анисимов покинул пост ректора ДВФУ, чтобы занять должность исполняющего обязанности ректора ВШЭ.

- Сборная Италии победила Испанию и вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти успех сопутствовал итальянцам - 4:2. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

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