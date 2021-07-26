Что произошло за день: понедельник, 26 июля

Экстренная посадка самолета в Москве, три золота на ОИ и идея изъятия паспортов у должников

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Подавший сигнал бедствия самолет Belavia экстренно сел в "Домодедово". Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Сообщалось, что лайнер совершит экстренную посадку в Воронеже, однако в итоге он направился в Москву. Самолет успешно приземлился на одном двигателе - второй отказал во время полета.

- МВД предложило изымать у должников загранпаспорта. Законопроект предусматривает, что документы могут изымать у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, например, которые признаны невыездными из-за неисполнения судебных решений. После исполнения решений паспорт можно будет получить назад.

- Роскомнадзор заблокировал сайт Навального. В службе пояснили, что связанные с оппозиционером ресурсы заблокированы по требованию Генпрокуратуры, так как они "используются для пропаганды" организаций, признанных в РФ экстремистскими.

- "Биокад" начал испытания собственной вакцины от коронавируса. Минздрав РФ выдал компании соответствующее разрешение.

- Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня. В столице 2 629 новых случаев, умер от вируса 101 человек. В России зафиксировано 23 239 новых заражений.

- Модуль "Пирс" затоплен в Тихом океане: в несудоходном районе акватории, в 3 630 км от новозеландского Веллингтона. Российский модуль провел в составе МКС почти 20 лет. Его место займет многофункциональный лабораторный модуль "Наука".

- Три золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады. Лучшими стали саблистка София Позднякова, гимнасты Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян, выигравшие командный турнир в многоборье, а также тхэквондист Максим Храмцов, который завоевал первое российское золото в этом виде. Серебряным призером стала саблистка Софья Великая, уступившая в финале Поздняковой. Бронзу выиграли Александр Бондарь и Виктор Минибаев, ставшие третьими в синхронных прыжках с трамплина в воду.