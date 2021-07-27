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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:28Заразились
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Что произошло за день: вторник, 27 июля

Взрыв в Германии, историческая победа гимнасток и детское пособие под контролем государства

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел на химическом предприятии в Леверкузене. Погиб один человек, есть раненые и пропавшие без вести.

- В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. Внесенный курганской облдумой документ предполагает создание "социального электронного счета", привязанного к карте "Мир" родителей. Государство получит возможность контролировать транзакции по этому счету.

- ВОЗ исключила "российский" штамм COVID-19 из списка для отслеживания. Впервые вариант был зафиксирован в РФ в январе 2021 года. По данным на вторник, в России выявлено еще 23 032 случая заражения коронавирусом. В Москве зарегистрированы минимальные с конца мая 2 623 заболевших, в городе впервые за последний месяц суточная смертность опустилась ниже 100 случаев.

- Турецкий профессор заявил, что Анкара могла бы признать Крым российским при признании Северного Кипра. Дмитрий Песков заявил, что российские регионы никогда не будут темой для сделок. Он также усомнился, что профессор может олицетворять официальную точку зрения Анкары.

- "Газпром" отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Ранее в этом году корпорация не бронировала прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" и "Ямал-Европа".

- Три золотые медали завоевали россияне на Олимпиаде во вторник. В том числе, женская сборная по спортивной гимнастике, которая впервые стала лучшей в командном многоборье, а тхэквондист Владислав Ларин победил в весовой категории свыше 80 кг. Россияне занимают четвертое место в неофициальном медальном зачете, уступая США, Китаю и Японии.

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