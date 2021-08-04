В ОНК заявили, что Пола Уилана выпустят из ШИЗО в ближайшее время

Американец был отправлен в штрафной изолятор за множественные нарушения, сообщили в ОНК

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) за ряд нарушений, однако в ближайшее время должен оттуда выйти, сообщил "Интерфаксу" глава Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов в среду.

"Да, он на самом деле находится в ШИЗО. У него много нарушений - более десяти, по моим сведениям. Но они все незначительные. В ближайшее время он уже должен выйти из ШИЗО", - сказал Крутов.

Он не уточнил, за какие именно нарушения Уилан был помещен в ШИЗО.

Крутов также отметил, что осужденный "не звонит (родственникам, адвокатам - ИФ), так как в ШИЗО никому не положено звонить".

"Интерфакс" не располагает комментарием УФСИН по Мордовии по этому поводу.

Ранее брат Уилана Дэвид сообщил журналистам в среду, что американские дипломаты направляли ноты в связи с отсутствием информации о Поле, однако ответов не получили.

"Карлова, адвокат Пола, подала жалобу, обвиняя администрацию колонии (ИК-17 в Мордовии, где содержится Уилан - ИФ) в халатности. Пол находится в одиночном заключении уже около месяца. Надеюсь, что его не оставят еще на 15 дней и Пол выйдет на этой неделе", - сказал Дэвид Уилан.

Накануне адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила агентству, что пожаловалась во ФСИН на администрацию мордовской колонии, где тот отбывает наказание, в связи с тем, что адвокаты не могут получить информацию, почему Уилан более месяца не выходит на связь с семьей и посольством.

Другой защитник американца - Владимир Жеребенков - ранее сообщал "Интерфаксу", что Уилан был помещен в штрафной изолятор.

"Мы позвонили в колонию, чтобы поговорить с Полом и узнать его окончательное мнение по вопросу подачи ходатайства о выдворении его из РФ для отбытия наказания в США, но нам сказали, что его не могут позвать, так как он помещен в ШИЗО", - сказал адвокат.

Он пояснил, что не располагает информацией, за какой проступок Уилан помещен в штрафной изолятор и сколько он там пробудет.

ШИЗО - это особое отделение в колонии, где расположены камеры для нарушителей режима. Вся территория этого особо строгого отделения огорожена и охраняется отдельно, "штрафники" не могут перемещаться по колонии свободно.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии.

Ранее адвокаты американца заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти, в рамках взаимности, могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Адвокаты Уилана готовят ходатайство в Мосгорсуд о выдворении американца в США для отбытия наказания на родине. Как ожидается, оно будет подано в середине августа.