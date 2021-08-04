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Что произошло за день: среда, 4 августа

Авария автобуса в Москве, наблюдатели ОБСЕ не приедут на выборы в РФ, золото синхронисток в Токио

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Автобус врезался в грузовик на Боровском шоссе в Москве. По данным депздрава, пострадали 11 человек, среди них двое детей. Водитель автобуса задержан, он стал фигурантом уголовного дела. По предварительным данным полиции, он не справился с управлением при перестроении, чем спровоцировал аварию. От выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс".

- Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой. По его словам, мораторий стоит ввести богатым странам, в которых существенная часть населения уже смогла получить обе дозы вакцины. Тем временем австралийские ученые предлагают использовать для лечения вируса активное вещество растения Nigella Sativa (черный тмин). Между тем в России выявлено еще 22 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на Москву пришлось 2502 эпизода.

- В ОБСЕ заявили, что не направят своих наблюдателей на выборы в РФ. В организации подчеркнули, что требования российских властей ограничить число направляемых наблюдателей сделали это невозможным.

- В "Роскосмосе" объяснили инцидент с "Наукой" тем, что модуль усомнился в стыковке. По словам исполнительного директора по пилотируемым программам Сергея Крикалева, инцидент с двигателями "Науки" не нанес повреждений МКС, но последствия могут проявиться в будущем.

- Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу. Апелляционный суд признал законным решение Мосгорсуда, запретившего и ликвидировавшего как экстремистские признанные в РФ иноагентами Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, а также движение "Штабы Навального".

- Захватчики покинули атакованный танкер в Оманском заливе. Ранее ВМС Великобритании распространили предупреждение о возможном захвате у берегов ОАЭ танкера Asphalt Princess под панамским флагом. Пока неизвестно, кто несет ответственность за это нападение.

- Одну золотую медаль завоевали россияне в очередной день Олимпиады. Единственную награду принесли синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, которые стали лучшими в турнире среди дуэтов.

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