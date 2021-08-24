Что произошло за день: вторник, 24 августа

Указ о выплатах, "угон" украинского самолета в Афганистане и вакцины от всех штаммов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей. Президент также отметил что выплату в 15 тыс. рублей получат все военнослужащие вне зависимости от должностей и званий, а также предложил распространить эту выплату на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

- В Иране опровергли захват украинского самолета в Афганистане. Там заявили, что лайнер приземлился в иранском Мешхеде для дозаправки, а затем сразу же вылетел в Киев. Ранее СМИ сообщали, что неизвестные якобы захватили украинский самолет, прибывший в Кабул для эвакуации граждан Украины, вывезли на нем других пассажиров в Иран.

- Путин уволил замглавы СКР Ростислава Рассохова. Он был назначен на пост зампредседателя в мае минувшего года. До этого Рассохов возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

- Центр Чумакова готовит вакцину против штамма "дельта". В свою очередь центр "Вектор" сообщает о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID. Пока же в РФ, по данным на вторник, выявлено еще 18 833 случая инфицирования коронавирусом, на Москву пришлось 1 105 случаев - это минимум с первой половины марта.

- Минюст сообщил, что признанный иноагентом "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС. В ведомстве подчеркнули, что включение СМИ в соответствующий перечень было сделано в соответствии с законом.

- В Токио стартовали Паралимпийские игры. Церемония открытия прошла без зрителей, на соревнованиях их также не будет. В российской делегации 242 спортсмена, которые выступят в 19 видах спорта.

- Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет, он присоединился к легендарной группе в 1963 году.