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Больше 75% взрослых британцев полностью привились от коронавируса

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании полностью привились от коронавируса 39 688 566 человек, это больше трех четвертей взрослого населения королевства, объявило правительство. Как передает ВВС, по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 47 млн человек.

Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал достижение этого масштаба вакцинации "громадным национальным достижением", которым можно гордиться. Через твиттер он призвал всех, кто еще не привился, записаться на вакцинацию, "защитить себя, своих близких и безопасно пользоваться своими правами".

Первой в стране укол с вакциной 8 декабря 2020 года получила в университетской больнице Кавентри 90-летняя Маргарет Кинан.

C начала пандемии в королевстве выявили 6 094 243 случая заражения коронавирусом, умерли 130 357 заболевших, в рамках вакцинации было сделано больше 86,7 млн уколов.

Хроника коронавируса. Август.

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В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca
Хроника 09 января 2020 года – 10 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус Борис Джонсон Маргарет Кинан

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