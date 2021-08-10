Больше 75% взрослых британцев полностью привились от коронавируса

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании полностью привились от коронавируса 39 688 566 человек, это больше трех четвертей взрослого населения королевства, объявило правительство. Как передает ВВС, по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 47 млн человек.

Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал достижение этого масштаба вакцинации "громадным национальным достижением", которым можно гордиться. Через твиттер он призвал всех, кто еще не привился, записаться на вакцинацию, "защитить себя, своих близких и безопасно пользоваться своими правами".

Первой в стране укол с вакциной 8 декабря 2020 года получила в университетской больнице Кавентри 90-летняя Маргарет Кинан.

C начала пандемии в королевстве выявили 6 094 243 случая заражения коронавирусом, умерли 130 357 заболевших, в рамках вакцинации было сделано больше 86,7 млн уколов.