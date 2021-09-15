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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: среда, 15 сентября

Новые газовые рекорды, арест фигуранта дела об отравлении арбузом и кассация на приговор Ефремову

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Разрешение на запуск "Северного потока 2" могут дать к началу 2022 года, сообщил Сергей Лавров. Алексей Миллер подчеркнул, что поставки газа по газопроводу не начнутся 1 октября, как ранее утверждал Bloomberg.

- Цена газа в Европе вплотную подошла к историческому максимуму в $969 за тысячу кубометров. Главным фактором роста цен стал низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы. В "Газпроме" сообщили, что компания закачивает в российские ПХГ газа на четверть больше, чем вся Европа в свои.

- Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу об отравлении арбузом. Адвокат Антона Котова подчеркивает, что точно не установлена ни причина смерти пострадавших, ни отравляющее вещество.

- Кассационный суд признал законным приговор Ефремову. Актер, который получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП, заявил, что сожалеет об агрессивных и резких высказываниях в сторону потерпевших со стороны адвоката.

- В РФ с апреля 2016 года были осуждены 32 сторонника запрещенного Меджлиса крымско-татарского народа, сообщила ФСБ. В службе также рассказали, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму была выявлена связь Меджлиса со спецслужбами Украины.

- Арестованы фигуранты дела об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Бужанинове. В СК обещают проверить законность нахождения обвиняемых граждан Таджикистана в РФ.

- "Спартак" дома проиграл "Легии" в Лиге Европы. Победный гол поляки забили в компенсированное время.

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