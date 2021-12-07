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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: вторник, 7 декабря

Стрельба в московском МФЦ, переговоры Путина и Байдена, минимальное число случаев COVID-19 в России с середины октября

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в режиме видеоконференции. Беседа продлилась чуть больше двух часов. Судя по видеокадрам, Путин и Байден общались тет-а-тет, подробности разговора пока не раскрывались.

- Мужчина застрелил двоих в московском МФЦ "Рязанский". Пострадали еще четыре человека, включая десятилетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело. По данным источника, задержанный вел себя неадекватно. После стрельбы в МФЦ нашли пистолет "Глок", официально не принадлежащий задержанному, и сумка с торчащими проводами. Взрывчатку в ней не нашли.

- В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября. Заболели 31 096 человек, умерли за сутки 1 182 пациента. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России выявили два случая заражения вариантом "омикрон", а также подчеркнула, что он может не определяться ПЦР-тестами в первые сутки.

- Google получил несколько штрафов на 14 млн рублей за неудаленный контент. Общая сумма штрафов в РФ по судебным решениям в отношении компании составила почти 60 млн рублей.

- В Москве в метро и на МЦД-2 пассажиры трижды падали на рельсы. На станции "Первомайская" пассажир погиб, на станции "Улица Академика Янгеля" пострадавшего спасли. О состоянии пострадавшего на МЦД-2 не сообщалось.

- Верховный суд Татарстана отклонил иск граждан против введения QR-кодов. На заседание истцы пришли в полосатых робах.

- Задержан экс-глава Калининского и Петроградского районов Петербурга Иван Громов. Чиновника, по данным источника, заподозрили в хищении более чем 165 млн рублей. Громов занимал должность главы Калининского района менее месяца и ушел в отставку накануне, до этого он пять лет руководил Петроградским районом.

- В Москве открыли десять станций Большой кольцевой линии метро. Это "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

- К концу недели температура в столичном регионе опустится до -13...-15 градусов.

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