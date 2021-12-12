В Кремле заявили, что об очной встрече Путина и Байдена говорить пока рано

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена рассуждать пока рано, но формат видеообщения лидерам понравился, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) он напомнил, что по итогам видеосаммита была достигнута договоренность "в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о (...) конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины".

"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам. А очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - сказал Песков.

Пресс-секретаря главы российского государства в ходе интервью спросили о настроении Путина после завершения переговоров с Байденом.

"Особых поводов для радости, конечно же, не было, - сказал он. - Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства, что президент и делает".

Ранее на этой неделе состоялся разговор Путина и Байдена в режиме видеоконференции.