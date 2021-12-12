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В Кремле заявили, что об очной встрече Путина и Байдена говорить пока рано

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена рассуждать пока рано, но формат видеообщения лидерам понравился, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) он напомнил, что по итогам видеосаммита была достигнута договоренность "в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о (...) конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины".

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"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам. А очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - сказал Песков.

Пресс-секретаря главы российского государства в ходе интервью спросили о настроении Путина после завершения переговоров с Байденом.

"Особых поводов для радости, конечно же, не было, - сказал он. - Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства, что президент и делает".

Ранее на этой неделе состоялся разговор Путина и Байдена в режиме видеоконференции.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков

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