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Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому
Павел Зеленский
Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции перевел из колонии общего режима в колонию-поселение бывшего видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистским и запрещен - ИФ) Павла Зеленского, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее он был приговорен Тушинским судом к двум годам колонии за призывы к экстремизму в интернете. Мосгорсуд сократил ему срок на месяц.

Зеленского задержали и арестовали 15 января 2021 года. Ближе к концу февраля он был переведен под домашний арест по ходатайству следствия.

Зеленский признал вину в содеянном, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

По версии СКР, 2 октября 2020 года Зеленский сделал два твита, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении ряда представителей высших органов власти в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания "KozaPress" Ирины Славиной.

Павел Зеленский ФБК СКР Ирина Славина Тушинский суд Мосгорсуд

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