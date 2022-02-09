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RT DE обжаловала запрет на вещание в Германии в одном из судов Берлина

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Продакшен-компания RT DE Productions GmbH оспорила решение регулятора Medienanstalten (MABB) о запрете спутникового и иного вещания RT DE на территории Германии, сообщает RT. Решение суда медиакомпания назвала неправомерным и добавила, что рассчитывает на его отмену судом.

"Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО "ТВ-Новости" из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности", — говорится в заявлении.

В RT DE Productions подчеркивают, что компания предоставляет услуги АНО "ТВ-Новости" исключительно как производитель контента и не отвечают за вещание RT DE.

Комиссия по допуску и надзору германского медиарегулятора Medienanstalten с 1 февраля запретила распространение телепрограммы RT DE в Германии через спутник, интернет и мобильные платформы, указав, что поскольку программа выпускается без разрешения, которое не было запрошено. Регулятор напомнил, что программа выпускается с 16 декабря 2021 года на немецком языке.

17 декабря медийный регулятор Берлин-Бранденбург просил собственников программы дать ответ в соответствии с текущим разбирательством дела. 22 декабря RT сообщила, что новый немецкоязычный телеканал RT DE, запущенный 16 декабря, был снят с вещания в Европе оператором спутниковой связи Eutelsat 9В по требованию MABB.

3 февраля российский МИД объявил, что в качестве ответной меры на запрет вещания RT DE в России будет запрещено вещание Deutsche Welle, бюро медиакомпании в Москве будет закрыто, а его сотрудники будут в срочном порядке лишены аккредитации. МИД также пообещал инициировать процедуру признания DW СМИ-иноагентом.

В Берлине после этого говорили, что DW - не государственная, а независимая общественная телерадиокомпания и она не нарушала российские законы. Также там отмечали, что правительство Германии не может повлиять на решения медиарегулятора и что RT DE вещала без лицензии, вопреки общим правилам для всех СМИ.

Deutsche Welle RT МИД Берлин RT DE

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