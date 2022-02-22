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Россия будет поддерживать финансовую и банковскую систему ДНР и ЛНР

Республики Донбасса и РФ будут стремиться к экономической интеграции, объединению энергетических, транспортных систем и связи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Внесенные в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи РФ с ЛНР и ДНР подразумевают, что Россия будет поддерживать финансовую и банковскую систему республик Донбасса.

Договоры РФ с ЛНР и ДНР опубликованы в базе Госдумы во вторник ночью. Тексты этих документов почти одинаковые.

Согласно одной из статей в обоих договорах, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль.

Кроме того, отдельной статьей в договорах устанавливается, что договаривающиеся стороны "стремятся к достижению высокой степени экономической интеграции и в этих целях будут развивать торгово-экономическое сотрудничество, принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций".

При этом в торгово-экономических отношениях стороны обязуются предоставлять друг другу режим не менее благоприятный, чем предоставляется любому третьему государству, договариваются о широком обмене экономической информацией. Торгово-экономическое, научно-техническое и другие направления сотрудничества, согласно документам, будут предметом отдельных соглашений между РФ и республиками.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.

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