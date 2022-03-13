Что произошло за день: воскресенье, 13 марта

Задержание племянника Назарбаева, резкий рост числа заражений COVID-19 в Китае и восстановление электроснабжения ЧАЭС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов. РФ из-за санкций Запада и блокировки доступа к части золотовалютных резервов не может использовать почти половину из них, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Часть российских ЗВР находится в юанях, но Запад давит на Китай, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

- Почти 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве. В МВД заявили, что сотрудники правоохранительных органов предприняли "все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы".

- На Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение. Обесточивание всех ядерных объектов ЧАЭС произошло 9 марта и было связано с повреждением ЛЭП. Сегодня специалистам НЭК "Укрэнерго" удалось восстановить подачу электричества на станцию.

- В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Зеленским. Дмитрий Песков заявил, что российская сторона никогда не отрицала такой вероятности, но предварительно хотела бы понять повестку и желаемый результат встречи. Член российской делегации Леонид Слуцкий ожидает сближения позиций РФ и Украины на переговорах в ближайшие дни. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что стороны уже "начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы".

- Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме". Кайрата Сатыбалдыулы также проверят на причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

- В Китае наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19. За минувшую субботу в КНР выявлено более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в острой форме. На фоне роста заболеваемости режим изоляции введен в городе Шэньчжэнь. Жителей Шанхая призвали не покидать дома без необходимости.

- Более трети россиян заявили о готовности оформить карту "МИР" - UnionPay. Чаще всего такую карту готовы завести граждане с доходом от 80 тыс. рублей в месяц, для обслуживания за границей и оплаты покупок в зарубежных онлайн-магазинах.