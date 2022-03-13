Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Что произошло за день: воскресенье, 13 марта

Задержание племянника Назарбаева, резкий рост числа заражений COVID-19 в Китае и восстановление электроснабжения ЧАЭС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов. РФ из-за санкций Запада и блокировки доступа к части золотовалютных резервов не может использовать почти половину из них, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Часть российских ЗВР находится в юанях, но Запад давит на Китай, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

- Почти 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве. В МВД заявили, что сотрудники правоохранительных органов предприняли "все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы".

- На Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение. Обесточивание всех ядерных объектов ЧАЭС произошло 9 марта и было связано с повреждением ЛЭП. Сегодня специалистам НЭК "Укрэнерго" удалось восстановить подачу электричества на станцию.

- В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Зеленским. Дмитрий Песков заявил, что российская сторона никогда не отрицала такой вероятности, но предварительно хотела бы понять повестку и желаемый результат встречи. Член российской делегации Леонид Слуцкий ожидает сближения позиций РФ и Украины на переговорах в ближайшие дни. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что стороны уже "начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы".

- Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме". Кайрата Сатыбалдыулы также проверят на причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

- В Китае наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19. За минувшую субботу в КНР выявлено более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в острой форме. На фоне роста заболеваемости режим изоляции введен в городе Шэньчжэнь. Жителей Шанхая призвали не покидать дома без необходимости.

- Более трети россиян заявили о готовности оформить карту "МИР" - UnionPay. Чаще всего такую карту готовы завести граждане с доходом от 80 тыс. рублей в месяц, для обслуживания за границей и оплаты покупок в зарубежных онлайн-магазинах.

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Зеленским

Более трети россиян заявили о готовности оформить карту "МИР" - UnionPay

Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 3 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 3 тыс. человек

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Военные Украины обстреляли гражданское грузовое судно из России в акватории Азовского моря

Суд в Москве арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского

Что произошло за день: суббота, 12 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
Военная операция на Украине

На территории России распределят более 95 тыс. беженцев с Донбасса и Украины

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код