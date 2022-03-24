Что случилось этой ночью: четверг, 24 марта

Остановка работы московского завода Renault, блокировка Google News в России, голосование в Совбезе ООН по российской резолюции по Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Renault Group приостанавливает работу своего завода в Москве. Также компания рассматривает возможные варианты, касающиеся ее доли в "АвтоВАЗе", но обещает действовать ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России.

- Роскомнадзор заблокировал доступ к Google News в РФ. Согласно заявлению ведомства, агрегатор обеспечивал доступ к материалам, "содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины".

- Олаф Шольц призвал Владимира Путина к прекращению огня на Украине в ходе телефонного разговора в среду. После разговора с президентом РФ канцлер Германии созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и "услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса".

- Умерла Мадлен Олбрайт - первая женщина на посту госсекретаря США. Ей было 84 года. Причиной смерти стал рак.

- Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине. "За" голосовали РФ и Китай, остальные 13 стран воздержались.

- На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошло обрушение породы из-за выброса угля и газа. Под завалами остается один шахтер, остальные 119 человек вышли на поверхность.

- ЦБ РФ отверг данные Bloomberg о несбывшемся желании Набиуллиной уйти в отставку. Агентство писало, что Эльвира Набиуллина хотела покинуть пост главы Банка России после начала военной операции на Украине, но президент РФ Владимир Путин ее не отпустил.

- ЦСКА всухую выиграл серию у "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Четвертый поединок на "ВТБ-Арене" завершился со счетом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0) в пользу армейцев.