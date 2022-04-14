Что произошло за день: четверг, 14 апреля

Обстрелы ВСУ в Брянской и Белгородской областях, устранение пожара на крейсере "Москва" и фильм Серебренникова на Каннском фестивале

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крейсер "Москва" сохранил плавучесть после пожара. Очаг возгорания на флагмане Черноморского флота был локализован, взрывы боеприпасов прекращены, основное ракетное вооружение не повреждено. Корабль будет отбуксирован в порт. В ночь на четверг сообщалось о пожаре на крейсере, из-за которого сдетонировал боезапас.

- Несколько населенных пунктов в Брянской и Белгородской областях были обстреляны со стороны Украины. Удару подверглись пограничный пункт и поселок Климово в Брянской области. СК РФ сообщил, что обстрел производился с украинских вертолетов. Пострадали восемь человек: шестеро из них госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии. Брянских школьников из приграничных с Украиной районов перевели на дистанционное обучение. Также были обстреляны села Сподарюшино и Журавлевка в Белгородской области.

- Путин заявил о сбоях в оплате нефтегазовых поставок в "недружественные" страны. Президент РФ отметил, что банки из этих стран задерживают перевод платежей. Он призвал отказаться от "ненадежных, скомпрометировавших себя валют" во внешней торговле, а также поручил расширить программу газификации российских регионов.

- В санкционный список Великобритании были включены два партнера Романа Абрамовича. Под санкции подпали Давид Давидович и Евгений Тененбаум, давние партнеры Абрамовича по бизнесу. Активы предпринимателей в стране будут заморожены. Сам Абрамович находится под санкциями в Великобритании с марта.

- Суд заменил наказание Любови Соболь по "санитарному делу". Она получила реальный срок - 5 месяцев и 26 дней в колонии общего режима. Приговор по этому делу был оглашен в августе 2021 года, после этого Соболь покинула Россию.

- Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google. Они были составлены из-за неудаления на YouTube запрещенной информации. В ближайшее время протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов (могут составить до 8 млн рублей).

- Фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" включен в основной конкурс Каннского фестиваля. Помимо этой ленты в основном конкурсе фестиваля участвуют 18 картин, смотр откроется комедией француза Мишеля Хазанавичуса "Z". В этом году из-за событий на Украине оргкомитет фестиваля отказался принимать официальные делегации из России.